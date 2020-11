Vrouw valt mensen aan in Zwitsers warenhuis, mogelijk terroristisch motief

De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijk terroristische aanslag in een warenhuis. In de zuidelijke stad Lugano werd een vrouw bij de nek gegrepen. De ander werd met een mes in de nek verwond. Een 28-jarige vrouw is aangehouden.

De Zwitserse politie zegt op Twitter dat er een aanslag heeft plaatsgevonden in de Italiaanssprekende stad. "Vermoedelijk met terroristisch motief". Een van de slachtoffers zou ernstige maar niet levensbedreigende verwondingen opgelopen hebben. De ander liep lichte verwondingen op.

De vermoedelijke dader is een 28-jarige Zwitserse vrouw die een bekende is van de politie. "Onlangs verscheen ze in politieonderzoek met betrekking tot terrorisme", zegt een woordvoerder.