Biden wil de VS 'weer met de wereld verenigen'

Joe Biden wil met de VS een leidende rol in de wereld spelen en met name de banden met landen in Oost- en Zuidoost-Azië aanhalen. Ook zal onder zijn presidentschap de diplomatieke dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken weer een grote rol krijgen in de buitenlandse politiek.

"Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen", zei Biden in een verwijzing naar het America First-beleid van president Trump, die zich terugtrok uit tal van internationale verdragen. "We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid."