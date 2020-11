Rusland: vaccin is goedkoop en 95 procent werkzaam

Derde testfase

Het vaccin verkeert nu in de derde testfase, waarbij 40.000 mensen het middel krijgen toegediend, Er zou nauwelijks sprake zijn van bijwerkingen. De Russen hopen dat de laatste testfase voor het eind van het jaar is afgerond. In internationale wetenschappelijke tijdschriften is nog niets gepubliceerd over de derde testfase.

Hoewel corona hard heeft toegeslagen in Rusland, is de weerstand tegen het vaccin groot, zegt correspondent David Jan Godfroid vanuit Moskou. In een enquête van eind oktober zegt 59 procent van de ondervraagden zich niet te laten inenten.

Dat heeft te maken met de snelheid waarmee van de zomer aan de ontwikkeling van het vaccin is begonnen, aldus Godfroid. Maar ook met het gegeven dat er weinig bekend wordt gemaakt, het ontwikkelingsproces is "veel meer iets dat zich in achterkamertjes afspeelt". Bovendien is het vertrouwen van Russen in de overheid laag en tieren complottheorieën welig.