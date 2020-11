Wekdienst 24/11: Debat mondkapjesplicht • Rechtszaak tegen drillrappers

Goedemorgen! Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de mondkapjesplicht en begint in de rechtbank Den Haag een rechtszaak tegen twee Amsterdamse drillrappers.

Het weer: eerst op veel plaatsen grijs, maar vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt vandaag een graad of 10 en er waait een matige zuidenwind. Morgen eerst vrij veel zon, maar in de middag vanuit het westen meer bewolking en mogelijk wat regen.