Vicevoorzitter Forum: niet aannemelijk dat Jansen op lijst komt

Aanleiding voor alle onrust zijn de uitgelekte appjes van jongeren van de partij. Daarin laten ze zich homofoob en antisemitisch uit. In Tiel is nu afgesproken dat er voorlopig een duidelijke knip gemaakt wordt tussen de partij en de jongerenorganisatie. "We zetten de JFvD echt op afstand", zei Van de Linden.

Onduidelijkheid over Freek Jansen

In de loop van de avond ontstond er onduidelijkheid over de positie van Freek Jansen, de nummer 7 op de lijst en voorzitter van de jongerentak. Aanvankelijk werd gemeld dat Jansen, een vertrouweling van Baudet, zich ook terugtrok van de lijst. Een woordvoerder noemde dat later een misverstand.

Van der Linden zei in Tiel dat Jansen wel degelijk zijn plaats op de lijst ter beschikking heeft gesteld. Die lijst is nog verre van definitief, maar volgens Van der Linden is het niet aannemelijk dat Jansen daar op komt.

De komende dagen gaat Forum kijken wat er nu moet gebeuren. Waarschijnlijk komen er lijsttrekkersverkiezingen.