Vicevoorzitter Forum na vertrek Baudet: 'Beter op onrust kunnen reageren'

Forum voor Democratie had beter kunnen reageren op de onrust die is onderstaan door de jongerenafdeling van de partij. Zo reageert vicevoorzitter van Forum Lennart van der Linden op het vertrek van Thierry Baudet als politiek leider en lijsttrekker van de partij. In het programma WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1 noemde Van der Linden dat bijzonder jammer. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en aangegeven dat hij de partij blijft steunen."

Baudet stapt op naar aanleiding van onrust in de partij over de jongerenafdeling JFvD. Die raakte in opspraak vanwege appgroepen waarin herhaaldelijk antisemitische, extreemrechtse en homofobe opmerkingen werden gemaakt. Appverkeer tussen leden van de jongerentak werd gepubliceerd in Het Parool. Gisteren besloot het bestuur van de JFvD zich tijdelijk terug te trekken. Partijprominenten als Theo Hiddema en Annabel Nanninga riepen op de jongerenpartij op te heffen en vielen Baudet aan. Baudet en het partijbestuur wilden niet verdergaan dan een intern onderzoek.

Van der Linden, tevens senator van Forum, stelt dat het achteraf beter was geweest als de leiding van de partij sneller had ingegrepen. "Terugkijkend had dat beter gekund. In de publicatie van Het Parool zaten wel wat nieuwe feiten. Er waren eerder door klokkenluiders zorgen geuit, maar een deel van hen koos ervoor om het nu via de media te spelen. JFvD heeft zelf gezegd onderzoek in te stellen."

'Wij zijn ons boegbeeld kwijt'

Desondanks vindt hij niet dat de positie van Baudet onhoudbaar was geworden. "Wij zeiden: doe dit niet, jij moet de klus klaren. Maar hij was er duidelijk over en dan hebben we dat te respecteren." Baudet blijft overigens aan als Kamerlid en partijvoorzitter.

Hij verwijt Baudet zelf niets. "We zijn ons boegbeeld kwijt, de man die onze partij groot heeft gemaakt. Ik vond hem een fantastische lijsttrekker, die onze programma's inhoudelijk vormgegeven heeft. Hij heeft onder meer het klimaatdebat en EU-kritiek verder gebracht."

Ook Freek Jansen, voorzitter van de jongerenpartij en vertrouweling van Baudet, trekt zich terug. Hij stond als nummer 7 op de lijst. "Zijn situatie was lastiger. Er was veel om hem te doen en hij gaf zelf aan dat het te veel over hem ging. Ook zijn beslissing om te stoppen hebben we gerespecteerd."

De partijtop is momenteel voor crisisoverleg bijeen in Tiel. Mogelijk komen er lijsttrekkersverkiezingen. Van der Linden zegt geen kandidaat te zijn om Baudet op te volgen als leider van de partij.