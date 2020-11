Qatar weet wie ouders zijn van op luchthaven achtergelaten baby

Justitie in Qatar zegt te weten wie de ouders zijn van de baby die vorige maand op de luchthaven van Doha werd gevonden. De moeder is een Aziatische vrouw die het land heeft verlaten. Details over haar identiteit zijn niet bekendgemaakt. Ze wordt aangeklaagd voor poging tot moord en er is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De vader is opgespoord met hulp van een dna-test. Vermoedelijk kwam de politie hem op het spoor door een bericht dat de moeder naar hem stuurde. Daarin stond dat ze was bevallen, dat ze afstand van het kind deed en dat ze Qatar zou verlaten. Het is niet bekend of de vader ergens voor wordt vervolgd.

De pasgeboren baby, een meisje, lag in een afvalbak in een toiletruimte en leefde nog. De vondst trok veel aandacht, omdat alle vrouwelijke passagiers van een vlucht uit Sydney zich moesten uitkleden voor een inwendig onderzoek door vrouwelijk medisch personeel. De politie hoopte zo te achterhalen wie de moeder van de baby was.

De aanklager in Qatar zegt dat een aantal politiemensen wordt vervolgd. Ze riskeren een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. De regering van Qatar kondigde een paar dagen na het incident aan dat de verantwoordelijken zouden worden vervolgd en bood excuses aan voor het incident.