Godsdienstdocent Leiden thuis na ophef over schrijfopdracht

De godsdienstdocent van het Leidse Visser 't Hooft Lyceum die zijn leerlingen vorige week een omstreden schrijfopdracht gaf, zit voorlopig thuis. De school laat in een brief aan de ouders weten dat de ontstane ophef grote impact heeft op de school, meldt Omroep West.

De betreffende schrijfopdracht voor de derde vwo-klas van de protestantse school ging over de islam. Hij bevatte onder meer de vragen "Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?" en "Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?"

Onder meer op sociale media ontstond consternatie, waarop het schoolbestuur afstand nam van de schrijfopdracht. Nu is dus ook besloten dat de docent voorlopig niet aan het werk gaat. De school is geschrokken van "de heftigheid in de berichtgeving op (sociale) media", staat in de brief.

Doodsbedreigingen

Onduidelijk is of de man is geschorst of dat hij thuiszit voor zijn eigen veiligheid. Volgens Omroep West waren op een besloten Instagram-pagina doodsbedreigingen aan zijn adres geuit.

In de brief staat ook dat de school veiligheidsmaatregelen in en rond het gebouw heeft genomen. Zo is er voorlopig maar één in- en uitgang beschikbaar voor leerlingen en docenten. Ook is er extra toezicht en is de wijkagent vaker op en bij de school te vinden.