Weekers: ik wist niet dat het zo ver ging, informatie bleef hangen in leemlaag

Een paar maanden later kreeg Weekers van Asschers departement de boodschap dat het beleid niet zou worden aangepast, iets wat zijn oud-topambtenaren vorige week ook naar voren brachten. "Je gaat als bewindspersoon niet overal over, daar heb je je bij neer te leggen", verklaarde Weekers vandaag. De Belastingdienst moest dus doorgaan met het harde terugvorderingsbeleid.

Tegelijkertijd voelde Weekers ook druk uit de Tweede Kamer en de maatschappij om op te treden. Aanleiding was de 'Bulgarenfraude', waarbij Bulgaren via valse inschrijvingen op grote schaal toeslagen aanvroegen (en ontvingen). Weekers overleefde het Kamerdebat daarover in 2013 ternauwernood. "Ik was de politieke boksbal, het gezicht."

Weekers schetste in het verhoor ook een breder perspectief dat volgens hem van belang was. Het was crisis. "Elke cent die in de verkeerde zakken terechtkwam, moest je op een andere manier bezuinigen."

'Schandalig en diep triest'

Er kwam uiteindelijk een Ministeriële Commissie Aanpak Fraude en er kwamen speciale teams bij de fiscus. Die CAF-teams gingen ver in hun aanpak. Zo werden ouders groepsgewijs beoordeeld en werden toeslagen stopgezet nog voordat onderzoek was gedaan.

Dat wist Weekers allemaal niet, zei hij. "Anders had ik wel ingegrepen." Wat er is gebeurd met de ouders, noemde Weekers "schandalig" en "diep triest".

De oud-VVD-staatssecretaris stelde dat hij slecht werd geïnformeerd door ambtenaren. "Waar ik last van heb gehad, en mijn opvolger en de huidige staatssecretarissen ook, is dat niet alles naar boven komt. Het blijft ergens hangen in een leemlaag."

Weekers zegt dat ambtenaren vaak een "maatschappelijke antenne" ontbeerden. Hij hoorde daardoor niet wat er misging en liep achter de feiten aan. Aan het eind van zijn verhoor zei Weekers dat het onmogelijk is als bewindspersoon "om de ins en outs van een uitvoeringsinstantie als de Belastingdienst in de greep te krijgen".

Weekers vertelde over een leemlaag en een ontbrekende maatschappelijke antenne: