Nederlandse patiënt overleden in Duits ziekenhuis, arts opgepakt

In Duitsland is een arts van een ziekenhuis in Essen opgepakt op verdenking van doodslag. Hij zou twee patiënten hebben gedood. Een daarvan was een Nederlander, bevestigt een woordvoerder van de politie Essen.

De arts zou twee coronapatiënten die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen medicijnen hebben gegeven waardoor ze overleden. Het gaat om twee mannen van 47 en 50 jaar. Wie de Nederlander was, is niet bekendgemaakt.

Eerder had de dokter over een van zijn patiënten gezegd dat hij hem en zijn familie wilde beschermen tegen verder lijden. De Duitse politie verwacht vanmiddag meer te kunnen vertellen.