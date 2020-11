Petitie voor redding Drents edelhert duizenden keren ondertekend

Een petitie die moet voorkomen dat een edelhert in Drenthe wordt afgeschoten, is in enkele dagen tijd ruim 3400 keer ondertekend.

Initiatiefnemer Mark Tuit van IVN Natuureducatie is blij verrast. "Dit is bizar", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Echt boven elke verwachting."

Het dier leeft inmiddels ruim twee jaar in Drenthe. De provincie vindt dat het edelhert afgeschoten moet worden vanwege de verkeersveiligheid, maar daar wil Tuit met de petitie een stokje voor steken.

Van de Veluwe?

Edelherten komen sporadisch voor in Drenthe, meestal gaat het om ontsnapte exemplaren. Er zijn sterke aanwijzingen dat het dier dat nu rondloopt een wild edelhert is, afkomstig van de Veluwe.

Tuit snapt dat de provincie de verkeersveiligheid als argument gebruikt, "want het is een enorm dier. Maar in een eigen beleidsplan van de provincie staat dat edelherten en ook damherten welkom zijn", stelt hij.

Bovendien is er in de tweeënhalf jaar dat het dier rondloopt geen enkele melding gedaan over ongelukken volgens Tuit. "We moeten ervan genieten, dat schrijft de provincie ook in zijn eigen beleid."