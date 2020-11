Zwangerschapsdiscriminatie nog steeds een probleem op de arbeidsmarkt

Vier op de tien vrouwen worden op de arbeidsmarkt benadeeld vanwege zwangerschap of een pasgeboren kind. Tot die conclusie komt het College voor de Rechten van de Mens na een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in Nederland.

Vergeleken met eerdere onderzoeken lijkt er weinig te zijn veranderd. "De cijfers zijn eigenlijk hetzelfde als in 2012 en 2016", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College in het NOS Radio 1 Journaal.

In het onderzoek zijn 1150 werkende vrouwen die in de afgelopen vier jaar een kind kregen gevraagd naar hun ervaringen met discriminatie door zwangerschap op het werk of tijdens het zoeken naar werk.

Afwijzing en verdwijnende contracten

Een op de vijf vrouwen werd bij sollicitaties afgewezen, bij een op de tien werd erbij gezegd dat het vanwege de zwangerschap was. Bijna de helft van alle vrouwen met een tijdelijk contract kreeg geen verlenging of een vast contract vanwege hun zwangerschap of pasgeboren kind. Ruim een derde van de vrouwen die een nieuw contract wilde ondertekenen, zag het contract vanwege zwangerschap "op het laatste moment aangepast worden" of verdwijnen.

Volgens het onderzoek loopt een kwart van de vrouwen promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mis. Op de vraag of er op het werk melding is gemaakt van de problemen die vrouwen ervoeren zegt 11 procent van de ondervraagden aan de bel te hebben getrokken.

Aanspreekpunt op het werk

Volgens het College moet er meer voorlichting komen voor werkgevers en werknemers. Dooijeweert ziet een goede oplossing in het benoemen van een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt. Zo hoopt zij dat er binnen bedrijven meer gesproken kan worden over het combineren van het gezin en het werk.

Daarnaast ziet ze ook dat vrouwen zelf meer voor zichzelf op kunnen komen. "We zien ook vaak dat vrouwen te begripvol zijn voor een werkgever. Vaak wordt er dan met de werkgever meegedacht en wordt er te weinig gedacht aan de eigen rechten."

Ook zou de overheid meer moeten doen om de wetgeving voor gelijke behandeling na te leven en zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan.