'Helft vrachtwagenchauffeurs houdt te weinig rust'

Een op de twee vrachtwagenchauffeurs houdt zich niet aan de wettelijk voorgeschreven rij- en rusttijden. Zij rijden langer door dan mag, waardoor ze niet goed uitrusten.

Dat concluderen vakbond CNV en tv-programma De Monitor in een gezamenlijke enquête onder ruim 1800 vrachtwagenchauffeurs. Van degenen die zich niet aan de voorschriften houden, zegt bijna de helft dat dit komt doordat ze onder druk staan door een te strakke planning.

"Die continue tijdsdruk levert ongezonde en zelfs gevaarlijke situaties op, voor de chauffeurs zelf en ook voor alle andere weggebruikers", zegt Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen.

Een ander probleem dat ze aangeven is dat klanten hen onnodig lang laten wachten. Ruim een derde geeft dat als reden voor het schenden van de rusttijden. Volgens de vakbond zijn dat dezelfde klanten die zelf wel veeleisend zijn en met strakke tijdblokken werken voor het ophalen en afleveren van ladingen. Iets minder dan een derde komt in de problemen door files.

Volgens Van Rijssel van CNV ontstaat de druk op de rijtijden vooral doordat de tarieven voor transport onder druk staan. "Het transport is in Nederland gewoon veel te goedkoop. De concurrentie is enorm. Dat zet druk op de planning en uiteindelijk zijn de chauffeurs daar de dupe van. En eigenlijk wij allemaal, want het gaat ook om verkeersveiligheid."

Toeslag voor tijdblokken

De vakbond ziet zelf een aantal stappen die het probleem kunnen oplossen. Zo zou de Inspectie Leefomgeving en Transport meer moeten controleren en boetes moeten uitdelen als de wettelijke rusttijden overschreden worden.

Verder pleit de bond voor een landelijke 'tijdblok-toeslag'. Wie een transportbedrijf inschakelt en in het levercontract tijdblokken wil opnemen waar de chauffeurs zich aan moeten houden, zou daar extra voor moeten betalen. En de vakbond gaat een assertiviteitscursus geven voor chauffeurs, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.

Te weinig parkeerplaatsen

Opvallend is dat verder bijna driekwart van de ondervraagde chauffeurs aangeeft dat er zo weinig parkeerplaatsen zijn dat dit hun rijschema in de war gooit. "Daardoor moet je wel zorgen dat je voor 17.00 uur klaar bent en in veel delen van het land zelfs nog eerder. Lukt je dat niet, dan kun je soms kilometers doorrijden en zoeken naar een plekje", aldus een geanonimiseerde chauffeur.

Ook zijn er sinds het uitbreken van de coronapandemie nog maar weinig plekken waar ze kunnen eten, naar de wc kunnen en kunnen douchen. "Normaal houden we ons wel aan de rij- en rusttijden, maar nu niet", zegt een anonieme chauffeur. "Wij rijden gewoon door naar huis, dan kunnen we tenminste fatsoenlijk eten en douchen." Daarom pleit CNV ook voor betere parkeerplaatsen met voorzieningen waar ze terecht kunnen.