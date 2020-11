Trump zet advocaat uit juridisch team

Het advocatenteam van Donald Trump neemt afstand van Sidney Powell, na wilde claims over stembusfraude. Hoewel ze recentelijk nog met Rudy Giuliani een persconferentie gaf, zegt Giuliani's team nu dat Powell niet bij hen hoort.

"Sidney Powell werkt als advocaat alleen", staat in een kort persbericht van het team. "Ze maakt geen deel uit van het juridische team van Trump."

President Trump had op 14 november nog getwitterd dat Powell was toegevoegd aan "een waarlijk fantastisch team van advocaten en vertegenwoordigers" onder leiding van Giuliani. Die zegt niet waarom hij zich nu van haar distantieert.

Hugo Chávez

Amerikaanse media speculeren dat enkele ongefundeerde aantijgingen van Powell mogelijk zelfs Giualiani te gortig waren, hoewel hij in het verleden ook ongegronde beschuldigingen over de verkiezingen heeft gedaan. In de persconferentie die hij met haar hield, stelde Powell zonder bewijs dat de Venezolaanse leider Hugo Chávez de software van Amerikaanse stembusmachines had laten ontwerpen.

Ook zei ze stembusfraude "van bijbelse proporties" te zullen bewijzen in Georgia en eiste ze het ontslag van de Republikeinse gouverneur Kemp in de staat, omdat hij een Biden-overwinning mogelijk zou hebben gemaakt. Haar aankondiging om "Georgia op te blazen" maakte ze tot nu toe niet waar.

Reactie via cliënt

President Trump heeft nog niet gereageerd op Giuliani's actie. Omdat Powell momenteel van Twitter is verbannen, laat ze Michael Flynn reageren. De in ongenade geraakte generaal is haar cliënt.

"Ze begrijpt het persbericht en is het ermee eens", twittert Flynn. "Ze blijft proberen de enorme stembusfraude te bewijzen die het volk van hun stemmen op president Trump heeft beroofd."

Afgelopen weekend verloor president Trump nog een belangrijke rechtszaak over de uitslag in de staat Pennsylvania. Daarmee zijn ruim dertig zaken die hij heeft aangespannen op niets uitgelopen.