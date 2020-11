Bijzondere mantelspeld uit zevende eeuw krijgt plek in Fries Museum

"Het is een sieraad dat de mantel bij elkaar moest houden. Het was het pronkstuk wat men in die tijd droeg."

Verguld zilver

Hoewel er meer Domburgfibula's zijn - ze komen vooral voor in het Nederlandse kustgebied - is deze vrij afwijkend. Hij is met zijn 11 centimeter niet alleen veel groter dan andere fibula's, de speld is ook gemaakt van verguld zilver, terwijl ze gewoonlijk van brons waren.

Ook bijzonder aan de mantelspeld zijn de versieringen. Er staan twee beestenkoppen op. Mogelijk gaat het om de raven Huginn en Munnin; de hulpdieren van de Noordse god Odin.

Daarnaast zijn vlechtbandmotieven te zien, die volgens het museum nog niet eerder op dit soort spelden zijn gevonden.