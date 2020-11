Patrick Quinn, mede-initiatiefnemer Ice Bucket Challenge, overleden aan ALS

De mede-initiatiefnemer van de in 2014 populaire Ice Bucket Challenge is overleden. Patrick Quinn stierf op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte amyotrofe laterale sclerose, kortweg ALS.

De Amerikaan werd zeven jaar geleden gediagnosticeerd. Een jaar later ontstond de Ice Bucket Challenge, waarbij mensen een emmer koud water over hun hoofd gooien. Vervolgens dagen ze anderen uit om dat ook te doen, of anders te doneren aan ALS-onderzoek.

Quinn heeft de challenge niet bedacht, maar maakte er samen met ALS-patiënt Pete Frates wel een wereldwijde hype van. Beroemdheden als Oprah Winfrey, Lady Gaga, Bill Gates en oud-president George W. Bush deden eraan mee. Uiteindelijk werd 220 miljoen dollar opgehaald voor onderzoek.