Weer honderden arrestaties in Wit-Rusland na 'mars tegen het fascisme'

Bij demonstraties in heel Wit-Rusland zijn volgens mensenrechtenorganisatie Viasna opnieuw honderden mensen gearresteerd. Van de duizenden mensen die vandaag demonstreerden tegen president Loekasjenko zouden er ruim 300 zijn opgepakt. Dat ging in veel gevallen met politiegeweld gepaard.

De demonstranten in Minsk probeerden het aantal arrestaties te beperken door zich eerst te verzamelen in woonwijken in verschillende delen van de stad, in plaats van op één locatie. Daarna liepen de betogers richting het centrum van de stad, waar ze door de oproerpolitie met onder meer traangasgranaten uit elkaar werden gedreven.

Het verkeer kon nauwelijks rijden op sommige straten vanwege de grote opkomst: