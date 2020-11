Coronaregels genegeerd bij uitvaart van patriarch Servisch-Orthodoxe Kerk

Het is niet bekend waar de patriarch het virus had opgelopen. Wel was hij op 1 november aanwezig bij de uitvaart van een andere hoge geestelijke van de Servisch-Orthodoxe Kerk in Montenegro, die ook was overleden aan het coronavirus.

Bij de uitvaart van die bisschop, die Irinej leidde, was het zo druk dat bijna niemand zich aan de coronaregels hield. Daarnaast was de geestelijke tegen het advies van artsen in opgebaard in een open kist, met als gevolg dat vele gelovigen daarnaartoe kwamen om het lichaam van de bisschop aan te raken of zelfs te kussen.