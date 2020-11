'Arnhemse incassobaas had financieel conflict met gedode mannen'

De Arnhemse incassobaas die betrokken zou zijn bij de dood van twee mannen in Arnhem en Amersfoort was verwikkeld in een financieel conflict met het tweetal. Dat zegt een vriendin van incassodirecteur Cees J. tegen Omroep Gelderland.

J. zelf is inmiddels ook overleden. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond aangetroffen in een pand in Arnhem door een arrestatieteam van de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

Voor 280.000 euro opgelicht

Zijn pand is voor onbepaalde tijd gesloten door de Arnhemse burgemeester Marcouch, "vanwege de heftigheid van het incident" en omdat er een wietkwekerij in werd aangetroffen.

Vorig jaar vertelde J. nog over zijn bedrijf in het tv-programma Business Class van Harry Mens. In die uitzending zei hij geen doorsnee incassobureau te runnen en enkel zaken aan te pakken waarbij 50.000 euro of meer gemoeid is. Op de Facebookpagina van zijn incassobureau gebruikt hij het motto: "If Plan A didn't work, keep you cool. The alphabet has 25 more letters."

J. werd geregeld gezien in de Arnhemse horeca, zegt de vriendin tegen Omroep Gelderland. Ze dronk wekelijks een borrel met hem. Volgens haar waren de twee overleden mannen "erg gewelddadig" en hadden ze al velen opgelicht. J. zou voor 280.000 euro zijn opgelicht door het duo.

Drie moorden aangekondigd

De moordzaak begon vrijdagmiddag, toen voorbijgangers bij het station in Amersfoort een man uit Soest levenloos in een auto zagen zitten. Hij was met geweld om het leven gebracht.

Aan het einde van de middag troffen agenten in het centrum van Arnhem een 55-jarige man uit Laren zwaargewond aan in een auto. Hij was neergeschoten en overleed kort daarna. Het daaropvolgende rechercheonderzoek leidde de politie vervolgens in de nacht naar het pand van de incassodirecteur, die daar dus zwaargewond werd aangetroffen.

De Telegraaf schreef gisteren dat de directeur in zijn omgeving zeker drie moorden zou hebben aangekondigd, wat betekent dat er nog een derde slachtoffer moet zijn. De politie zegt onderzoek te doen naar "de verhalen over een onbekend slachtoffer" en ook te kijken naar een mogelijk verband tussen de zaken.

Ondertussen zijn woningen en panden van de drie dode mannen uitgebreid doorzocht.