Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Hoofddorp

De politie heeft vannacht in een woning in Hoofddorp een illegaal pokertoernooi beëindigd. De organisator, een 29-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden.

De politie kwam rond 01.00 uur in actie na een melding. Toen agenten de woning binnen gingen, ontdekten ze een groep pokeraars.

Bij het oprollen van het toernooi heeft de politie 34.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Naast de organisator hebben zestien andere aanwezigen een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronaregels, meldt NH Nieuws.