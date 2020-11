Bordspelletjes razend populair in coronatijd, 'Netflix vaak al uitgespeeld'

Alle voorraad op

"In de eerste coronagolf is er een run geweest op van alles", zegt Richard Janssen van spelletjeswinkel Spelkwartier in Arnhem. "Alle voorraden zijn toen opgegaan."

Deze groeiende vraag was nauwelijks bij te benen door fabrikanten. Het leidde tot weken, soms wel maanden vertraging van sommige populaire spellen. Dat werd versterkt toen sommige fabrieken - met name in China - een tijd dicht moesten door corona. Waar de productietijd bij White Goblin Games voorheen zes weken was, zijn dat er nu twaalf tot veertien. En omdat de populariteit blijft toenemen, blijven de vertragingen oplopen.

Kerstpakket

Ook Zijtregtop van Dé Spellenwinkel heeft niet altijd alles meer op voorraad: "De kunst is natuurlijk dat de klant met een leuk ander spel mijn winkel verlaat. Dat kan ik beter dan een algoritme van een webwinkel." Maar bulk inslaan zodra het spel weer beschikbaar is, is ook niet ideaal: "De angst dat ik door het coronavirus dicht moet, zit nog wel in mijn achterhoofd. Ik koop misschien iets behoudender in. Maar ik ben ook dankbaar dat ik überhaupt open mag."

Uitgevers en winkels maken zich ondertussen op voor de feestdagen, traditioneel de drukste tijd van het jaar. Sommige spellen laten nog even op zich wachten, andere liggen klaar om in schoenen of kerstpakketten te verschijnen. Bruinsma: "We zijn voorbereid met de bevoorrading. Er zijn een paar gaten, het is niet ideaal, maar het komt goed. Er bestaan gelukkig genoeg leuke spelletjes."