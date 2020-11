Laatste groet PSV-fans aan clubicoon Harry van Raaij

Naar schatting enkele duizenden PSV-supporters hebben afscheid genomen van clubicoon Harry van Raaij. Ze vormden een erehaag bij het Philips Stadion in Eindhoven. De oud-voorzitter overleed deze week op 84-jarige leeftijd.

Na een dienst reed de rouwstoet langs het stadion. Met fakkels werd daar afscheid genomen van de populaire oud-bestuurder. "Zoiets heb ik niet eerder meegemaakt", zegt een supporter bij Omroep Brabant. "Het is meer dan terecht. Hij heeft enorm veel voor PSV betekend. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb tranen in mijn ogen."

Romario naar Eindhoven

Van Raaij begon in 1984 als penningmeester bij PSV. Twaalf jaar later werd hij voorzitter, tot 2004. PSV behaalde onder Van Raaij veel successen. Zijn nalatenschap bestaat uit onder meer vier landstitels en vijf supercups. Ook het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang werden in zijn tijd flink vergroot en gemoderniseerd. In 1990 werd Van Raaij erelid.

Van Raaij schroomde niet om veel geld te investeren. Hij staat aan de basis van de aankoop van een paar sterspelers die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de club. In 1988 slaagde hij er bijvoorbeeld in om de Braziliaan Romario naar Eindhoven te halen. Ook verleidde hij coach Guus Hiddink en Cocu (als speler) tot een tweede termijn.