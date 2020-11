Student Bouwkunde vervoert coronapatiënten: 'Ik besef hoe ernstig de situatie is'

Het is eigenlijk toeval dat de twee nu op de bus rijden. "We deden allebei vrijwilligerswerk bij Het Rode Kruis, de EHBO op evenementen", vertelt Tigo. "Toen kwam de coronacrisis en waren we hier hard nodig. Dat doe je dan natuurlijk."

Aan het begin van zijn dienst hijst Arnee zich in zijn 'werkkloffie'. Een beschermend coronapak, compleet met handschoenen, bril en - natuurlijk - mondkapje. Hij is vandaag bijrijder. "Ik zit met de covid-patiënt in het passagiersdeel van de bus", legt hij uit. "Vaak zijn het wat oudere mensen, dus ik help hen ook de bus in en uit. Ik heb nauw contact met ze. Bang om het virus te krijgen ben ik niet. Ik ben goed beschermd in dat pak."

De bus moet naar het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, om een patiënt op te halen. "Je komt op plekken waar veel mensen niet mogen komen. Op ziekenhuisafdelingen zie ik mensen aan de beademing liggen", zegt Tigo. "Dan besef je hoe ernstig deze situatie is. Dat maakt dat ik het virus ook serieus neem."