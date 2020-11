Mortiergranaten afgevuurd vanuit auto's in Kabul: zeker acht doden

Bij granaatinslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht mensen omgekomen. Meer dan dertig mensen raakten gewond, allemaal burgers. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

Vanuit twee auto's met lanceerinstallaties werden 23 mortiergranaten afgevuurd op een wijk waar vooral diplomaten wonen en ambassades staan. Ten minste één granaat kwam terecht op het terrein van de Iraanse ambassade.

Iran laat weten dat het ambassadegebouw is beschadigd door granaatscherven en dat niemand gewond raakte.

Door wie de aanslag is gepleegd, is niet bekend. De Taliban ontkennen betrokkenheid en veroordelen de aanslag. Eerder sloegen strijders van Islamitische Staat toe in de regio en vielen er slachtoffers bij de strijd tussen lokale Afghaanse krijgsheren.