Vuurbol waargenomen boven Nederland, 'circa 20 seconden zichtbaar'

Op meerdere plaatsen in Nederland is vrijdagavond een vuurbol waargenomen, meldt de Werkgroep Meteoren. Vaak zijn meteoren even helder als sterren, maar vuurbollen zijn "opvallend veel helderder", staat op de website van de werkgroep.

Een speciale camera van deze vereniging voor meteoorwaarnemers en -liefhebbers heeft de vuurbol om 18.55 uur vastgelegd. Hij was vanuit Dwingeloo ongeveer 20 seconden zichtbaar.