Juwelier zwaargewond na overval, twee verdachten opgepakt

De politie heeft twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een juwelier in Katwijk (Zuid-Holland). Bij de overval raakte de eigenaar van de winkel zwaargewond; hij werd met een hamer op het hoofd geslagen.

Een omstander probeerde de juwelier te helpen, maar kreeg een vuurwapen op zich gericht. De juwelier is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat en of de overvallers buit hebben meegenomen.

De vermoedelijke daders gebruikten voor hun overval een gestolen scooter. Op de vluchtroute zijn kledingstukken van de verdachten gevonden.