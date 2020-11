'Uber mag groep werknemers in Amsterdam niet ontslaan'

Uber krijgt geen toestemming van uitkeringsinstantie UWV om een groep werknemers van het hoofdkantoor in Amsterdam te ontslaan. NRC schrijft dat het techbedrijf in de ogen van het UWV niet voldoende heeft aangetoond dat het structureel minder werk heeft.

Uber zegt in een reactie dat de ontslagen noodzakelijk waren vanwege "de dramatische impact van de pandemie en het onvoorspelbare karakter van een eventueel herstel".

NRC onderzocht eerder de ontslagronde die deze zomer werd aangekondigd op het internationale hoofdkantoor van Uber. Zo'n 200 werknemers moesten weg. Uber vroeg voor hen collectief ontslag aan bij het UWV. Die organisatie is vervolgens nagegaan of de voorgenomen ontslagen rechtmatig zijn.

Onder druk getekend

Op dat oordeel werd echter niet gewacht. De meeste werknemers tekenden individueel al voor ontslag, waarbij ze volgens NRC zwaar onder druk zijn gezet. Zo zouden betrokkenen op de dag dat zij hoorden dat ze konden vertrekken al de toegang tot bepaalde computersystemen zijn ontzegd. Ook kregen ze dagelijks herinneringen om voor de ontslagregeling te tekenen, en werd hun gemeld dat hun functie simpelweg ophield te bestaan.

Tien tot twaalf medewerkers hebben uiteindelijk niet getekend, zegt FNV-bestuurder Amrit Sewgobind. "Dit is wat is overgebleven." Volgens Sewgobind heeft de hele groep te horen gekregen dat de ontslagaanvraag is afgewezen. Een UWV-woordvoerder zegt niks over individuele zaken te kunnen zeggen.

"Nu wordt de uitdaging om af te dwingen weer aan het werk te kunnen", zegt Sewgobind. "Daar gaan we scherp op letten."