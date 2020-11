Familie Nicky Verstappen is opgelucht, maar blijft met vragen zitten

De familie van Nicky Verstappen is blij met de uitspraak van de rechtbank in Maastricht. Die veroordeelde Jos B. vandaag tot 12 jaar cel voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van de 11-jarige Nicky in 1998. Daar komen 6 maanden gevangenisstraf bij vanwege het bezit van kinderporno.

De moeder van Nicky, Berthie Verstappen, zei na de uitspraak dat zij, haar man Peter en dochter Femke opgelucht zijn. "Het is voor ons natuurlijk nooit genoeg. Maar de rechtbank heeft er wel voor gezorgd dat we nu een dader hebben, en geen verdachte."

Dat de rechtbank B. geen tbs heeft opgelegd, wat het Openbaar Ministerie wel had geëist, vindt de familie Verstappen jammer. "Dat hadden we wel gehoopt." Maar we zijn hier toch blij mee", aldus moeder Berthie. "We hebben een dader en we waren er ook zeker van dat hij dat moest zijn."

Toch zal de familie nooit een punt kunnen zetten achter de zaak, omdat ze nog steeds niet weten wat er in de zomer van 1998 precies is gebeurd op de Brunssummerheide. Dat B. niet wil praten, nemen ze hem zeer kwalijk: