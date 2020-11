Motoragent rijdt kinderen aan op fietspad bij Babberich

Op een fietspad tussen de Gelderse plaatsen Babberich en Herwen zijn vanochtend twee jonge fietsers aangereden door een motoragent.

Een van de kinderen en de agent raakten daarbij gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het andere kind is volgens Omroep Gelderland door het ambulancepersoneel onderzocht op schrammen en hoefde niet mee. Hoe oud de kinderen zijn is niet bekendgemaakt.

Het is niet duidelijk waarom de agent over het fietspad reed en hoe de botsing kon gebeuren. De regionale krant De Gelderlander schrijft dat de motoragent tegen de fietsrichting in reed. De politie wil dat niet bevestigen. "Dat wordt nog onderzocht", zegt een woordvoerder.

De politie wil ook niets kwijt over de toestand van het gewonde kind en de agent. "Voor zover wij weten zijn zij buiten levensgevaar, maar wij zijn geen artsen natuurlijk."