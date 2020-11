Dodental onrust Uganda loopt op

Het aantal mensen dat is omgekomen bij protesten tegen de arrestatie van Ugandese oppositieleider Bobi Wine is verder opgelopen. Berichten over het dodental lopen uiteen: de belangrijkste politiewoordvoerder sprak op een persconferentie van 28 doden, maar persbureau AP meldt op basis van twee andere hooggeplaatste politiemensen dat het er zeker 37 zijn.

577 demonstranten zijn gearresteerd, voornamelijk in de hoofdstad Kampala. Volgens de politie waren ze betrokken bij rellen en hadden ze wapens en brandstof bij zich. Het leger is ingezet om de demonstranten uiteen te drijven.

Wine weer vrij

De vlam sloeg woensdag in de pan na de arrestatie van de 38-jarige Wine. Hij is een populaire zanger en politicus en wil het in januari bij de presidentsverkiezingen opnemen tegen Yoweri Museveni, die het al sinds 1986 voor het zeggen heeft in Uganda.

Wine werd aangehouden toen hij op campagne was in het oosten van het land. Hij wordt ervan beschuldigd tegen de coronaregels publieksbijeenkomsten met meer dan 200 aanwezigen te hebben gehouden.

Na een voorgeleiding in de rechtbank werd Wine vanmiddag op borgtocht vrijgelaten. "Laat Musenevi weten dat we geen slaven zijn en dat ons er niet bij neerleggen dat we slaven zijn. We zullen vrij zijn."