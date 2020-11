Fout bij Brabantse herindelingsverkiezingen, 11.000 stemmen herteld

Alle ruim 11.000 stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Oisterwijk worden opnieuw geteld. Volgens het centraal stembureau is er een fout gemaakt.

Vanwege het opheffen van de gemeente Haaren konden kiezers in een aantal Brabantse gemeenten woensdag naar de stembus. Haaren wordt per 1 januari verdeeld over Oisterwijk, Boxtel en Vught.

VVD verliest een zetel

In een van de stembureaus werd woensdagavond een fout gemaakt, meldt Omroep Brabant. Bij het doorgeven van het aantal stemmen per partij schreef een teller een verkeerd aantal op. Die fout was nog niet gecorrigeerd toen de voorlopige uitslag bekend werd gemaakt.

Als de correctie wordt doorgevoerd verandert volgens de gemeente de zetelindeling. De VVD - met zes zetels de grootste partij samen met de Partij Gemeente Belangen - verliest een zetel en PRO Oisterwijk krijgt er eentje bij.

Zorgen wegnemen

Volgens burgemeester Janssen van Oisterwijk is er een opschrijffout gemaakt en geen telfout. Toch heeft het centraal stembureau besloten alle stemmen te hertellen.

"We nemen hiermee eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en over de definitieve uitslag bij iedereen weg", aldus Janssen. De hertelling vindt op korte termijn plaats.