Recordaantal federale executies VS: nu al 8, nog 2 gepland

Met de executie van een terdoodveroordeelde moordenaar komt het aantal executies van de federale justitie in de VS dit jaar op acht. Dat is een record voor de nationale overheid.

De 49-jarige Orlando Hall stierf na een dodelijke injectie in de gevangenis van Terre Haute, Indiana. Hij was in 1994 veroordeeld voor de brute moord op een 16-jarig meisje, zus van mannen die hem geld schuldig waren. Het meisje werd zwaar mishandeld met een schep en levend begraven.

Met de dood van Hall zijn er dit jaar zestien personen geëxecuteerd in de VS. Uniek is dat het leeuwendeel daarvan voor rekening kwam van de landelijke overheid. Tot de regering-Trump doodvonnissen weer ging uitvoeren dit jaar waren er sinds 2003 geen federale executies geweest.

Ook daarvoor kwamen ze maar weinig voor: sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er slechts 26. Het maximale aantal federale executies in een jaar was tot nu toe vier, in 1938 en 1948.