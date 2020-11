Hertelling bevestigt winst Joe Biden in Georgia

Het hertellen van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia heeft niets veranderd aan de verkiezingsuitslag in die staat. Dat betekent dat Joe Biden de staat en de 16 kiesmannen die bij de winst horen behoudt. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Democraat de staat wint.

Het hertellen van de circa 5 miljoen stembiljetten was volgens de autoriteiten nodig omdat de marge tussen president Trump en aankomend president Joe Biden erg klein was. Hij lag na de eerste telling zo'n 14.000 stemmen voor, nu is de voorsprong 12.284 stemmen.

"De hertelling bevestigt dat de oorspronkelijke machinetelling nauwkeurig de winnaar van de verkiezingen weergeeft", zei minister Raffensperger (Binnenlandse Zaken) in een verklaring. "Elke stem werd aangeraakt door een medewerker en geteld." Naar verwachting wordt de overwinning van Biden morgen officieel bevestigd.

Hertelling kan nog worden aangevraagd

Bij de hertelling zijn wel fouten ontdekt. Zo werden zo'n 2500 stembiljetten aangetroffen die niet waren meegenomen in de eerste telling. Van die stemmen gingen er ruim 1600 naar Trump. Ook werden geheugenkaarten gevonden met stemmen die niet waren geregistreerd.

President Trump kan nog steeds een hertelling aanvragen in Georgia, omdat de winstmarge minder dan de wettelijk vereiste 0,5 procent is. Daar heeft hij twee werkdagen de tijd voor. Die hertelling zal niet met de hand zijn, maar machinaal. Volgens persbureau AP staat Biden op 306 kiesmannen en Trump op 232. Vier jaar geleden won Trump de staat nog, met een marge van zo'n vijf procent.

Biden: houding Trump "onverantwoordelijk"

Gisteravond zei Biden in een online vergadering met gouverneurs dat hij de houding van president Trump "volkomen onverantwoord" vindt. Zijn weigering om de uitslag van de presidentsverkiezingen te erkennen, schaadt volgens Biden de reputatie van de democratie.

Volgens de aanstaand president gaat Trump op deze manier de geschiedenisboeken in als "een van de onverantwoordelijkste presidenten" van de Verenigde Staten. "Het is moeilijk te bevatten hoe deze man denkt", zei Biden. "Het is gewoon schandalig wat hij doet."

Biden denkt niet dat de meeste Amerikanen zullen twijfelen over de juistheid van de verkiezingsuitslag. "De overgrote meerderheid van de mensen gelooft dat de uitslag legitiem is."