Albert Verlinde krijgt genoeg stemmen voor voorkeurszetel in raad Vught

Albert Verlinde is met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Vught. Hij stond als lijstduwer op de lijst van de VVD. Of de theaterproducent inderdaad in de raad gaat zitten, is nog onduidelijk.

In Vught waren gisteren gemeenteraadsverkiezingen omdat er een herindeling van de gemeente is. Per 1 januari 2021 wordt de gemeente Haaren opgesplitst en komt een deel bij de gemeente Vught.

Verlinde is inwoner van Cromvoirt, dat al bij Vught hoort. Eerder liet hij weten dat hij raadslid zou worden als hij 750 stemmen zou krijgen. Cromvoirt telt namelijk 750 inwoners.

De 750 haalde Verlinde niet, maar de 406 stemmen die hij wel kreeg zijn genoeg voor een voorkeurszetel. Verlinde weet nog niet of hij in de raad gaat zitten. "Ik geef vrijdag meer duidelijkheid zodra de definitieve cijfers bekend zijn", laat hij aan Omroep Brabant weten.