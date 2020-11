Vlog 'Anne Frank' wint Europese internetprijzen

Het Anne Frank videodagboek, dat sinds maart op YouTube staat, heeft twee Europese internetprijzen gewonnen. De vijftiendelige videoserie won bij de Lovie Awards de zilveren juryprijs en de publieksprijs voor Video: Entertainment en Sport.

De Anne Frank Stichting en Every Media maakten de videoserie met in het achterhoofd de vraag wat Anne Frank had gedaan als ze op haar dertiende verjaardag een moderne camera in plaats van een dagboek had gekregen.

Volgens de Anne Frank Stichting heeft het videodagboek sinds de lancering wereldwijd ruim 6,5 miljoen kijkers getrokken. "We krijgen veel positieve reacties, vooral van jongeren die middels het videodagboek verbinding maken met het meisje Anne", zegt directeur Ronald Leopold. "Het winnen van de Lovie Awards bevestigt hoe goed het videodagboek gemaakt is."

'Anne Frank' als influencer

In de serie volgen kijkers het leven van Anne Frank tussen 29 maart en 4 augustus 1944 - de dag waarop Anne werd opgepakt door de Duitsers. In die periode zit ze al ruim anderhalf jaar ondergedoken met haar ouders, zus Margot, het gezin Pels en de uit Duitsland gevluchte tandarts Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf, vertelt over haar gevoelens en haalt herinneringen op aan de tijd vóór het onderduiken.

Met de videoserie over Anne Frank als influencer hoopt de stichting een jonge doelgroep te bereiken, want jongeren lezen minder, maar kijken wel veel online video's. "Het is een nieuwe en aansprekende manier om jonge mensen te bereiken met het levensverhaal van Anne Frank", aldus de stichting eerder.

De 13-jarige actrice Luna Cruz Perez, die in de huid van Anne Frank kruipt, vertelde eerder waarom ze het zo'n belangrijk project vindt: