Nauwere samenwerking NOS en NTR

De NOS en de NTR gaan nauwer samenwerken. De directies van beide omroepen willen meer programma-inhoudelijke samenwerking. Volgens beide omroepen laten Nieuwsuur, Andere Tijden Sport en Nieuws en Co nu al zien hoe goed dat kan uitpakken. De omroepen spreken zelf van een alliantie.

Met die alliantie willen de omroepen de kwaliteit en verrijking van het huidige programma-aanbod op radio, televisie en online verhogen. Nieuwe programmaconcepten behoren ook tot de mogelijkheden. De omroepen stellen de voorwaarde dat de bestaande merken en de afzonderlijke programmapakketten van beide organisaties in stand blijven. Zo willen ze hun onafhankelijkheid en neutraliteit waarborgen.

'Goed voor het publiek'

"Vanuit de gedachte dat we als NOS naast onze taak met betrekking tot Nieuws, Sport en Evenementen van betekenis willen zijn voor een stevige journalistiek hebben we ook deze samenwerking onderzocht", zegt algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS. "Deze alliantie biedt, net als de inmiddels uitgebreide samenwerking met de regionale omroepen, inspiratie en kansen. Goed voor de publieke omroep, en nog belangrijker: voor de programmering en daarmee voor het publiek."

De alliantie is een gevolg van de visiebrief van minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van medio vorig jaar. In deze brief, over de toekomst van de publieke omroep, stelde hij een onderzoek te willen naar meer samenwerking tussen de NOS en de NTR.

Ook NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen is enthousiast. "De passage in de visiebrief hebben we opgepakt als een uitnodiging om te onderzoeken hoe we de banden met onze collega-taakomroep kunnen aanhalen. Na een inspirerende verkenning kwamen we tot de conclusie dat een nauwere samenwerking veel moois zou kunnen opleveren voor zowel het programmapakket van de NTR als dat van de NOS."

Verbreding onderzoeksjournalistiek

Voor het komende jaar willen de omroepen verbreding van de samenwerking in vooral de onderzoeksjournalistiek, naar voorbeeld van Nieuwsuur. Zo zouden het NOS Jeugdjournaal en Schooltv.nl elkaar kunnen versterken.

Ook zouden de NOS en de NTR-redacties Wetenschap en Geschiedenis meer kennis kunnen gaan delen. Daarnaast kunnen studio's gezamenlijk worden gebruikt en geeft de samenwerking ook nieuwe perspectieven voor het personeel, zeggen de omroepen.