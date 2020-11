Filmfestivals tijdens corona: Kleinschalige zalen of volledig online

Ook IDFA besloot het aanbod online beschikbaar te maken, maar met een belangrijk verschil. Documentaires zijn alleen op een vaste aanvangstijd te streamen, en niet on demand terug te kijken. "We wilden die spanning van een live theatervoorstelling behouden."

Zo is er bijvoorbeeld geen pauzefunctie als je thuis kijkt. "We denken dat er behoefte is aan zo'n gedeeld moment. Waar je gaat zitten voor een inleiding en nabespreking, film kijkt zoals je dat in een theater doet. Dat onderscheidt filmfestivals van streamingsdiensten."

Voor Hezemans loopt de verplaatsing naar online beter dan hij vooraf verwachtte. "We hebben ook ingespeeld op de situatie met pakketten met bergbier, snacks en een wandelgids, die zijn inmiddels uitverkocht."

Ook hoopt hij op veel nieuw publiek. Normaal zijn de voorstellingen op drie locaties in Nederland, België en Duitsland te zien, nu zijn de films te kijken in drie volledige landen. "We zien op sociale media dat de aandacht groeit, ook buiten onze regio. Het buitenleven is natuurlijk een thema dat breed speelt."

Geen gejuich

Voor alle festivals is dit jaar desalniettemin een domper. Hezemans: "Je mist het napraten met een borrel, het ontmoeten van makers, fototentoonstellingen, juichen bij prijsuitreikingen, de hele festivalsfeer eigenlijk."

Ook financieel is het een jaar om snel te vergeten. "De meeste festivals draaien niet op kaartverkoop, maar op sponsors en subsidie", aldus Van der Zande. "Ook daar viel een deel van weg, dus we hebben moeten snijden in de organisatie en programmering."

Ook Van 't Hullenaar van IDFA verwacht het 'net te redden'. "De online verkoop loopt prima, maar de kaartjes zijn ook goedkoper. Het is dat we wat aan zaalhuur besparen en steun krijgen van het ministerie en trouwe fans."