Rechter gaat voor 'Cyprus-route' van transporteurs liggen

Nederlandse transportbedrijven met internationaal rijdende vrachtwagenchauffeurs moeten hier sociale premies afdragen, ook als de chauffeurs op papier in dienst zijn van een bedrijf in het buitenland. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak over Cypriotische arbeidscontracten.

Het ging in de zaak om chauffeurs met een arbeidscontract bij het bedrijf AFMB Ltd. in Cyprus. De chauffeurs wonen in Nederland en werken voor in Nederland gevestigde bedrijven, maar sinds 2011 was er een arbeidsovereenkomst met AFMB. Vanuit daar werden de salarissen betaald. Premies werden in Cyprus afgedragen, waar ze lager zijn.

Sociale Verzekeringsbank krijgt gelijk

Nadat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het op Cyprus gevestigde bedrijf had opgedragen in Nederland sociale premies te betalen, stapte het bedrijf naar de rechter. De CRvB, de hoogste rechter voor geschillen op het gebied van sociale verzekeringen, geeft de SVB nu gelijk.

De CRvB volgt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van afgelopen zomer. Volgens het Hof is de partij die het gezag over de werknemer heeft, de loonkosten betaalt en een werknemer kan ontslaan de daadwerkelijke werkgever. Het bedrijf op Cyprus voldoet niet aan die criteria, oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Geen namen

Uit de uitspraak is niet af te leiden welke Nederlandse transportbedrijven werken met deze constructie. "Wij rekenen zowel de kleinere familiebedrijven als de grote spelers tot onze klanten", schrijft AFMB op zijn website, zonder bedrijfsnamen te noemen.

AFMB schrijft ook dat het internationaal werkende wegtransporteurs wil helpen bij het verbeteren van hun concurrentiepositie. "Dit realiseren wij door samen met hen te bekijken hoe de Europese regelgeving zo gunstig mogelijk voor hun onderneming kan worden toegepast. Een goede uitleg en toepassing van deze regelgeving leidt in de meeste gevallen tot enorme kostenbesparingen."