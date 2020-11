Azerbeidzjaanse president gepikeerd over Nederlandse motie tegen zijn land

"Het feit dat het parlement zo'n onevenwichtig en volgens mij onrechtvaardig besluit neemt, zal ons natuurlijk niet helpen om nauwere banden aan te knopen", zei Aliyev tegen de nieuwe Nederlandse ambassadeur Pauline Eizema, die haar geloofsbrieven kwam aanbieden.

De Azerbeidzjaanse president benadrukte tegenover Eizema dat "Armenië ons heeft aangevallen" en dat Azerbeidzjan zich daartegen heeft verdedigd. Het land is er volgens hem in geslaagd gebieden te bevrijden die "volgens de normen en principes van het internationaal recht en historisch gezien" toebehoren aan Azerbeidzjan. De toekomstige relatie met Nederland zal volgens hem afhangen van de verdere stappen die Nederland neemt.

Akkoord over Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan sloten ruim een week geleden een akkoord over de betwiste regio. In de overeenkomst staat dat Armenië in de komende weken meerdere gebieden in of rondom Nagorno-Karabach teruggeeft aan Azerbeidzjan. Ook houdt Azerbeidzjan de controle over gebieden die het de afgelopen weken heeft veroverd.

Nagorno-Karabach is een gebied dat internationaalrechtelijk bij Azerbeidzjan hoort, maar er wonen vooral etnische Armeniërs. Sinds het begin van de jaren 90 stonden de regio en gebieden daaromheen onder Armeense controle.

Azerbeidzjan weigerde zich daarbij neer te leggen. In september braken er gevechten uit waarbij Azerbeidzjan terreinwinst wist te boeken. Het veel armere Armenië was aan de verliezende hand en de Armeense premier Pasjinian zei vorige week dat hij geen andere keus had dan het akkoord te ondertekenen. Doorvechten zou tot nog meer gebiedsverlies hebben geleid, zei hij.

In het akkoord is afgesproken dat 2000 Russische militairen gaan toezien op naleving van het bestand.