Duits parlement onderzoekt rol AfD bij toelaten lastige bezoekers

De Duitse Bondsdag wil weten wie verantwoordelijk is voor het toelaten van een of meer bezoekers die gisteren in het parlementsgebouw in Berlijn politici lastigvielen. Dat gebeurde voorafgaand aan de stemming over de coronawet waartegen buiten het gebouw werd gedemonstreerd.

De zogenoemde Raad van Oudsten van ervaren Bondsdagleden onderzoekt beschuldigingen tegen de rechts-populistische AfD. Leden van de AfD-fractie zouden bezoekers hebben binnengelaten. Als dat zo is, moet dat gevolgen hebben, zei een lid van de raad. Ook de politie stelt een onderzoek in.