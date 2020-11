Oppositie: geen dividend voor buitenlandse bedrijven bij coronasteun

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering over het uitkeren van dividend en bonussen aan buitenlandse moederbedrijven van Nederlandse bedrijven die 'corona-loonsteun' van de overheid hebben gekregen. Vanochtend kwam via de NOS naar buiten dat als een Nederlands bedrijf tussen juni en september loonsteun heeft gekregen, het buitenlandse moederbedrijf soms toch bonussen mag uitbetalen, dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen.

Vertegenwoordigers van de linkse oppositie reageren daar kritisch op. SP-Kamerlid Van Kent benadrukt dat de Kamer als voorwaarde voor het tweede NOW-pakket heeft gesteld dat bedrijven geen dividend en bonussen mogen betalen. "Nu horen we via de NOS dat dat wel wordt toegestaan."

Multinationals bevoordeeld

Ook GroenLinks-Kamerlid Smeulders noemt het logisch dat bedrijven die gebruikmaken van overheidssteun geen dividend mogen uitkeren. Wat GroenLinks betreft, geldt dat ook voor buitenlandse bedrijven. Volgens Smeulders krijgen multinationals "weer eens" een bevoorrechte positie.

En PvdA-woordvoerder Van Dijk noemt het onacceptabel dat "grote bedrijven, aandeelhouders en directieleden profiteren, terwijl mensen op de werkvloer met lege handen achterblijven".

Goed voor de werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de NOS laten weten dat de belangrijkste overweging om een uitzondering te maken voor het buitenland was dat bedrijven met een buitenlandse moeder door het dividendverbod anders geen NOW-loonsteun meer zouden aanvragen, waardoor ze mensen zouden moeten ontslaan.

Minister Koolmees zei vanochtend bij de behandeling van zijn begroting in de Kamer iets soortgelijks. Volgens hem hebben ambtenaren van bedrijven te horen gekregen dat een verbod voor buitenlandse moeders om dividend en bonussen uit te keren slecht zou zijn voor de werkgelegenheid in Nederland. "Daarom hebben de ambtenaren hun eerdere advies daarover aangepast."

Hij benadrukte dat die uitzondering in de zomer al naar de Kamer is gestuurd.