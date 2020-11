Stuk steen blijkt vuistbijl van neanderthaler: 'Lag al een tijdje op mijn kamer'

Volgens Luc Amkreutz liggen er in de Noordzee nog veel meer artefacten uit de prehistorie. "Het is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Europa." Dat komt doordat de zeespiegel na de ijstijd steeg, waardoor een groot gebied onder water is komen te staan. "Die verdronken landschappen liggen vol met goed geconserveerde voorwerpen en die komen steeds vaker aan de oppervlakte omdat we zo intensief bezig zijn met het opspuiten van de kust."

Het Rijksmuseum van Oudheden organiseert in het voorjaar een tijdelijke tentoonstelling over vondsten uit de zee: Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee. Mogelijk krijgt de vuistbijl van Declan daar ook een plekje.