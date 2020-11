Deel Nederlandse bedrijven wacht met voorbereiden brexit

Een derde van de Nederlandse bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wil zich pas echt voorbereiden op de brexit als de uitkomst van de onderhandelingen bekend is. De gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk daarover lopen al maanden, maar het is lang niet zeker dat er binnenkort een akkoord is.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken hebben het bureau Kantar onderzoek laten doen naar de houding van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van de brexit. En daar komt dus uit dat veel bedrijven die zakendoen met de Britten wachten met het nemen van maatregelen.

Vooral ondernemingen met een 'indirecte handelsrelatie' bereiden zich nog niet voor. Volgens het onderzoek verwachten die dat de brexit geen gevolgen voor hen zal hebben.

Grensformaliteiten

Maar de ministeries wijzen erop dat per 1 januari hoe dan ook nieuwe regels gaan gelden voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Aan het eind van dit jaar loopt de overgangsperiode voor de brexit af. En of er dan een akkoord is of niet: er zullen dan sowieso grensformaliteiten komen.

Buitenlandse Zaken en Economische Zaken benadrukken dat ondernemers nu al veel kunnen doen en dat dat zal helpen om oponthoud te voorkomen als de regels ingaan. Dat kan bijvoorbeeld door te overleggen met toeleveranciers en afnemers en het transport goed te regelen. Verder kunnen de bedrijven vast een douanenummer aanvragen.