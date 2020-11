Wekdienst 19/11: Tichanovskaja bezoekt Rutte • Bioscopen, musea, en bibliotheken weer open

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na twee weken sluiting mogen theaters, bioscopen, musea, zwembaden en bibliotheken hun deuren weer openen.

De verhoren in de kinderopvangtoeslagaffaire gaan dag vier in. Er staan er vandaag drie op de planning, vanaf 09.30 uur te volgen via NPO Politiek, NOS.nl en de NOS-app. Gedupeerde ouders volgden de verhoren gisteren vanuit huis: geëmotioneerd en met een mengeling van hoop en ergernis.

Snapchat begon er zeven jaar geleden mee en Instagram maakte het drie jaar later groot onder de massa: stories. Nu komt Twitter ook met de optie om berichten te plaatsen die na 24 uur verdwijnen, ze gaan 'fleets' heten en in Nederland werkt de functie vanaf vandaag.

Oppositieleider Tichanovskaja uit Wit-Rusland komt naar Nederland. De verdreven ex-presidentskandidaat spreekt onder meer met minister Blok van Buitenlandse Zaken en premier Rutte.

Wat heb je gemist?

Lokale partijen hebben in elke gemeente gewonnen bij de herindelingsverkiezingen in een deel van Groningen en Noord-Brabant. In zeven gemeenten konden 115.000 mensen naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Dat was nodig vanwege een gemeentelijke herindeling.

Zo gaan de Groningse gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl vanaf januari op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. En in Brabant wordt de gemeente Haaren opgeheven en verdeeld over andere gemeenten.

Vanwege de coronacrisis waren in de betrokken gemeenten extra maatregelen genomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Delfzijl: