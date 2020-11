Lokale partijen winnen bij herindelingsverkiezingen in Groningen, Noord-Brabant

In Groningen en Noord-Brabant hebben de lokale partijen gewonnen bij de herindelingsverkiezingen. In zeven gemeenten konden 115.000 stemgerechtigden naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad.

In de Groningse gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl waren de stembussen open omdat die gemeenten op 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De partij Lokaal Belang Eemsdelta kreeg genoeg stemmen voor 11 zetels, gevolgd door de PvdA (5 zetels). De ChristenUnie, het CDA en de VVD volgen op afstand. Ruim 44 procent van de stemgerechtigde inwoners kwam opdagen.

Burgemeester Beukema van Delfzijl zegt bij RTV Noord "zeer tevreden" te zijn. Hij vreesde voor een historisch lage opkomst omdat herindelingsverkiezingen minder landelijke aandacht trekken. Twee jaar geleden kwam bijna 52 procent van de kiezers nog opdagen.

Brabantse gemeenten

Ook in verschillende Brabantse gemeenten konden kiezers naar de stembus, vanwege het opheffen van de gemeente Haaren. Die gemeente wordt per 1 januari verdeeld over Boxtel, Oisterwijk en Vught. Een klein deel gaat naar Tilburg, maar daar hoefde niet te worden gestemd vanwege een grenscorrectie.

In Oisterwijk kregen zowel de Partij Gemeente Belangen (PGB) als de VVD zes zetels, maar de PGB wist iets meer stemmen binnen te halen. Op afstand volgen daarna PRO Oisterwijk, het CDA en AB Oisterwijk. 45 procent van de mensen kwam in deze gemeente opdagen.

In Vught, waar burgemeester Van de Mortel de uitslag via een livestream presenteerde, blijft Gemeentebelangen de grootste. Wel verloor de partij één van de zeven huidige zetels. Daarna volgen D66 (vijf zetels), de PvdA/GroenLinks en de VVD met vier zetels en het CDA (drie) en de SP (1). In Vught was de opkomst 51 procent.

Tevreden burgemeester

Ook in Boxtel deden de lokale partijen het goed. De partij 'Balans' haalde ruim een kwart van de stemmen binnen, gevolgd door Combinatie95. Het CDA is op plek drie de grootste landelijke partij in de Brabantse gemeente. Een zetelverdeling heeft die gemeente nog niet gegeven, omdat de defintieve einduitslag nog moet worden vastgesteld.

Burgemeester Van Meygaarden sprak in een livestream van de gemeente zijn tevredenheid uit over de opkomst van 46,9 procent. "Dat is voor een herindelingsverkiezing echt goed. We hoeven ons daar niet voor te schamen. Waarschijnlijk heeft corona ons niet weerhouden om toch te laten horen wat we belangrijk vinden de komende jaren."

Vanwege de coronacrisis waren in de betrokken gemeenten extra maatregelen genomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Delfzijl: