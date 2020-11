Britse regering wil miljarden extra steken in defensie

De Britse regering wil de komende jaren fors meer uitgeven aan defensie, zegt premier Johnson. Volgens hem is de situatie in de wereld op dit moment gevaarlijker en competitiever dan op enig moment sinds het einde van de Koude Oorlog. "Groot-Brittannië moet staan voor zijn geschiedenis en zijn bondgenoten", zegt hij.

De komende vier jaar wil hij daarom 16,5 miljard pond (bijna 18,5 miljard euro) extra steken in het leger. De regering had eerder al afgesproken om de militaire uitgaven jaarlijks te verhogen. Nu geven de Britten jaarlijks zo'n 47 miljard euro uit aan defensie.

Ruimtevaartprojecten

Het geld gaat onder meer naar een nog op te zetten cybereenheid en naar ruimtevaartprojecten. Volgens Britse media is het de bedoeling dat het Britse 'Space Command' in 2022 de capaciteit moet krijgen om een raket te lanceren.

Verder wordt geld gestoken in de ontwikkeling van een nieuw gevechtstoestel en in kunstmatige intelligentie. "Groot-Brittannië zal zijn positie als NAVO-lid versterken met de grootste militaire uitgaven in Europa", aldus de verklaring van Johnson.

De Britse premier wil zijn plannen morgen nader toelichten in het parlement. Dat moet via een videoverbinding, omdat Johnson sinds zondag in quarantaine zit. Hij kreeg een melding van de Britse corona-app dat hij in de buurt is geweest van iemand die met het coronavirus besmet is.