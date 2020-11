OM blundert voor vierde keer met foto's kroongetuige

Naar nu blijkt heeft het Openbaar Ministerie voor de vierde keer per ongeluk foto's verspreid van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. In juni zijn opnieuw foto's in het strafdossier terechtgekomen. De verdediging van Nabil B. is door het OM geïnformeerd over de fout.

In april en december vorig jaar en ook begin dit jaar ging het ook mis met foto's van Nabil B. De laatste keer was in februari bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het Landelijk Parket van het OM zei toen dat de zaak hoog werd opgenomen en dat de procedures rond digitale strafdossiers zouden worden aangepast.

Ook nu weer betreurt het OM de gang van zaken. In een verklaring wordt gesproken van "een erg pijnlijke fout." De foto's zaten volgens het OM in processen-verbaal uit de zaken Roos en Doorn. Die gaan over een vergismoord en een poging om het werkelijke doelwit alsnog te liquideren. Dat gebeurde in januari 2017, toen in de Utrechtse wijk Overvecht een man werd aangezien voor een crimineel uit dezelfde flat. Nabil B. is in deze zaak verdachte.

Volgens het OM zijn de documenten uit de zaken Roos en Doorn in juni toegevoegd aan het toch al omvangrijke dossier Eris. Dat neemt natuurlijk niet weg dat dit niet had mogen gebeuren, staat in de verklaring. Het OM zegt er alles aan te doen om de foto's zo snel mogelijk uit het dossier te verwijderen.

Peter R. de Vries treedt op als adviseur van de kroongetuige en ook hij is door het OM op de hoogte gesteld van de fout. De Vries plaatste vanavond een screenshot van de mail op Twitter.