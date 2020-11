Coronabrandhaard Urk: 'Men gaat hier graag bij elkaar op visite'

Een van de deelnemers aan de campagne is Henk Polinder. Als predikant van de christelijk gereformeerde kerk Maranatha, die zo'n 3500 leden heeft, mag hij zich een 'bekende Urker' noemen. "Ik woon ook al ruim twintig jaar op Urk, dus ik ken de gemeenschap en zij kent mij ook."

Polinder herkent het beeld dat de burgemeester schetst: dat de besmettingen niet te herleiden zijn naar kerkdiensten, maar naar contacten in de huiselijke sfeer. "Zo is Urk samengesteld: grote gezinnen, hechte families."

Normaal gesproken komen de inwoners van Urk veel bij elkaar over de vloer, weet Polinder. "Na de kerk samen koffiedrinken met de familie, dat is een soort traditie hier." Hoe dat nu gaat weet hij niet, want veel gelovigen wonen de zondagse kerkdienst noodgedwongen digitaal bij. "Voor de sterke sociale gemeenschap die Urk is, is het in ieder geval wel lastig om die afstand te bewaren."

Hoe kijken de inwoners van Urk daar zelf naar? En de dominee van een van de andere Urker kerken? Bekijk de video: