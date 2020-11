Politie pakt 65-jarige verdachte op in verband met IRA-aanslagen in 1974

De Britse politie heeft in Belfast een 65-jarige man aangehouden in verband met twee bomaanslagen op pubs in Birmingham in 1974. Bij de aanslagen, die worden toegeschreven aan Noord-Ierse IRA-militanten, vielen 21 doden en raakten meer dan 200 mensen gewond. Het was de bloedigste aanslag in Groot-Brittannië in de 30 jaar durende strijd tussen unionisten en republikeinen in Noord-Ierland. De aanslagen zijn nooit opgeëist.

De verdachte is gearresteerd onder de anti-terrorismewetgeving. Hij wordt verhoord in Noord-Ierland en zijn woning is uitgekamd.

Kort na de aanslagen op de pubs, de Mulberry Bush en de Tavern in the Town, pakte de politie zes Ieren op. Ze werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen, naar later bleek op grond van afgedwongen bekentenissen. Na zestien jaar werden de 'Birmingham Six' weer op vrije voeten gesteld.

Vorig jaar is een oud-lid van het Ierse Republikeinse Leger (IRA) ondervraagd over de aanslagen in Birmingham. Hij noemde vier namen van mannen die de aanslag zouden hebben uitgevoerd, met de zegen van de IRA. Drie van hen zijn overleden, de vierde zou afgeschermd worden voor vervolging middels een afspraak uit het Noord-Ierse vredesproces. Of er een verband is met de arrestatie van vandaag, is niet bekend.