Amsterdam wil einde aan app Parkeerwekker

Amsterdam wil dat de start-up Parkeerwekker stopt. De app stuurt parkeerders die niet hebben betaald een bericht als er een controleauto in de buurt komt, zodat ze een boete kunnen voorkomen. De gemeente vindt dat het bedrijf zich schuldig maakt aan privacyschending en het faciliteren van belastingontduiking.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Parkeerwekker gebruikers de mogelijkheid biedt om parkeerkosten te omzeilen. Als het bedrijf niet binnen een week stopt met de app spant de gemeente een kort geding aan.

Niet van plan

Initiatiefnemer Luis Roman van Parkeerwekker zegt dat hij niet van plan is te stoppen. Volgens hem worden er veel onnodige parkeerboetes uitgeschreven, wat leidt tot veel frustratie bij mensen. Roman heeft een advocaat ingeschakeld die de zaak nu onderzoekt.

Automobilisten die Parkeerwekker gebruiken hebben een dashcam in de auto, waarvan de beelden gekoppeld worden aan een platform dat beelden uitleest. Wie een bericht krijgt dat er een controleauto door de straat rijdt, heeft vijf minuten de tijd om alsnog parkeergeld te betalen en een boete te ontlopen. Zo'n berichtje kost 1,49 euro. Behalve in Amsterdam is de app ook beschikbaar in enkele andere steden, waaronder Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Delft en Leiden.